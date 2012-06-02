Bodrum Belediye Başkanı'na rüşvetten tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Demokrat Partili (DP) Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rüşvet operasyonunda tutuklandı.

Milliyet'in haberine göre, Başkan Kocadon, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis eşliğinde belediye binasından alınarak “şüpheli” sıfatıyla ifade için adliyeye götürüldü. Aynı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından hâkim karşısına çıkan Kocadon ile birlikte aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu toplam 9 kişi tutuklandı.

Bodrum Belediyesi’ne Haziran 2011’de düzenlenen ilk operasyonda 18 saat süren aramada, 1994-2011’i kapsayan 64 dosyaya el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 28 Mayıs’ta da ikinci operasyon yapılmıştı ve Fen ve İmar İşleri müdürlüklerindeki aramalarda bazı belge ve bilgisayar harddisklerine incelenmek üzere el konulmuştu.