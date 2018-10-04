Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, görevine döndü

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006 yılında yıkım kararı alınan bir duvarın belediye tarafından geç yıkılması nedeniyle yargılandığı davada verilen 38 günlük hak mahrumiyetinin ardından, bugün görevine döndü. Kocadon\'u Belediye\'ye gelişinde çok sayıda kişi karşıladı.

2006 yılında, Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir duvar geç yıkıldığı için yargılandığı davadan verilen 38 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle görevine ara verdi. Kocadon\'un yerine, geçici olarak Dursun Göktepe görev yaptı. Cezası sona eren Başkan Kocadon bu sabah makam aracı ile Bodrum Belediye Meydanı\'na geldi. Başkan Kocadon\'u, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediyesi Meclis üyeleri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman, Taner Uslu ve Turgay Kaya ile çok sayıda dernek, oda, spor kulübü ve siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi karşıladı. Karşılaştığı sevgi seli karşısında duygulu anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamayan Başkan Kocadon, herkesi selamladı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, halka seslenişinden önce beraberindekilerle birlikte Belediye Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önüne, ardından da Şehitlik Büstü\'ne selam durarak çelenk sundu. Etrafındakilerle birlikte Bodrum Belediyesi binasına doğru ilerleyen Başkan Mehmet Kocadon\'a vatandaşlar geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kocadon, neredeyse tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Başkan Mehmet Kocadon, kendisini karşılayanlar yaptığı konuşmasında, \"Yolu hoşgörüden geçenler, inananlar, mücadele edenler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha önce de yaşamıştık, bugün de yaşıyoruz. İcap ederse gelecekte de yaşarız, yılmayız, mücadele etme ruhumuzdan asla vazgeçmeyiz. Hatırlayalım. Bir dönem de böyle bir süreçten geçtik. Yine Bodrum halkı sokaktaydı yine Bodrum halkı afiş asıyordu yine Bodrum halkı dimdik duruyordu. Hatta köşe yazıları yazılıyordu ama hep engellenmeye çalışıldı. Bodrum halkı şunu demek istiyordu; bir tehlike geliyor arkadaşlar, dikkat edin. Değerli büyüklerimize buradan mesaj yolluyorlardı ama maalesef hiç kimse oralı olmadı. Hatta yasaklar getirildi. Sizler ise inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. O zaman da beni böyle karşıladınız. Ve size şunu söylemiştim: \'Halkıma ve devletime asla küsmüyorum. Bana bunu yapanların hepsini Allah\'a havale ediyorum\' demiştim. Ve tam 3 yıl sonra arkadaşlar, Bodrum\'un sokaklarında yükselen sesi, halkın gücünü, siyasi büyüklerimiz seçilmiş büyüklerimize yapılan haince saldırıyı yine bu halkı sokağa dökerek engellediler. İşte o halk bu halk. Halkın seçtiğini ancak halk götürür. Darbelerle, kötü niyetlerle, kumpaslarla bir yere götüremezsin. Gel demokrasiden yana ol. Seçilmişlere takdir hakkını biraz daha fazla kullanma hakkını sağla. Niçin bu kesintilere uğruyoruz arkadaşlar? Bütün takdir hakkımı halkımdan yana kullandığım için halkımdan yana\" dedi.

Batman\'da yaşanan hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah\'tan rahmet dileyen Başkan Kocadon, \"Şehitlerimize bu vatan için kendilerini feda ettiği için bir defa daha minnet borcumuzu göstermeliyiz. Onlar bizim için orada mücadele ediyorlar. Ve hepsine Allah\'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene\" dedi.

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