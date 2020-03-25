Bodrum Belediye Başkanı kendi tabelalarını kaldırttı

Bodrum’da görüntü kirliliği oluşturan reklam tabelalarıyla mücadele eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kendi tabelalarını da kaldırttı.



Ahmet Aras, ilçe girişinde bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafı ile 'hoş geldiniz' mesajının yer aldığı tabelanın kaldırılması talimatını verdi. Başkan Aras’ın isteği üzerine Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.



Bodrum Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde totem tabela kirliliğine karşı gerçekleştirilen mücadelede bu çağrıya duyarsız kalmayan bazı firma sahipleri de geçtiğimiz günlerde firmalarına ait totemleri kaldırmıştı.