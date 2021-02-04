Bodrum Belediye Başkanı Aras: Turizm gelirleri yüzde 74 azaldı; bu yıl canlanma olmazsa iflaslar gündeme gelebilir

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede turizm gelirlerinin gezen yıl yüzde 74 azaldığını belirtti. Aras, yabancı turist sayısının da 2019’da 960 binken 2020’de 250 bine indiğini kaydetti. Daralmaya rağmen büyük işletmelerin personeline maaş ödemeye devam ettiğini belirten Aras, 2021 yılında canlanma olmazsa sıkıntının büyüyeceğini ve iflasların başlayabileceğini vurguladı.

Bodrum’a yönelik yatırımlarda ise büyük artış yaşandığını kaydeden Aras, “İstanbul’da konutta fiyatlar ve yapı ruhsatı başvuruları azalırken Bodrum’da artıyor” dedi.

Özellikle Rusya ve Ukrayna’dan çok ciddi yatırım talebi olduğunu ifade eden Aras, “Bodrum’a yerleşelim ve dünyanın en büyük organizasyonlarını yapalım’ diyen Ruslar var” diye konuştu.

Dünya Surf Şampiyonası, Optimist Şampiyonası ve Dragon Şampiyonası’nın organizasyonlarını üstlendiklerini ifade eden Ahmet Araz, bu etkinliklerin 2021, 2022 ve 2023’te gerçekleştirileceğini aktardı.

Türkiye’nin Davos’u yapma hedefi

Bodrum’a Türkiye’nin Davos’u yapmak istediğini de anlatan Aras, “Uluslararası kongrelerin, konferansların yapıldığı bir yer haline getirmek istiyorum. Bunun için kongre ve fuar merkezlerine ihtiyacımız var. Konacık bölgesinde özel bir girişim fuar ve kongre merkezi kuracak. Rus bir yatırımcı ise Bodrum’a bir kongre merkezi yatırımı yapacak” dedi.