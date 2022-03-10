Bodrum Belediye Başkanı Aras, kendi iskelesini yıktırdı

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve kanunun uygulanmasına dair yönetmelikle yeni bir düzenleme getirmesi ve sahildeki iskelelerin kaldırılmasıyla ilgili yayınladığı genelge doğrultusunda Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bodrum sahillerinde bulunan iskelelerin yıkımına başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Yahşi sahilindeki işletmesinin önüne bulunan iskele de kaldırıldı. 2015 yılında gerekli izinler, alınarak yaptırılan iskelenin kullanım süresinin ise dolmadığı öğrenildi. Sabah saatlerinde sökümüne başlanan iskele tamamen kaldırıldı.

Konuya ilişkin konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'daki ruhsatsız, kaçak ve süresi biten iskelelerin sökülmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Aras, “İskele yönetmeliklerinde bazı şartlar vardı. Bu şartlarla bazı izinler veriliyordu. Zamanında bu şekilde izin alan firmalar, iskeleler var ya da kaçak yapılan yapılaşmalar vardı. Biz zaten seçimden beri kaçak yapılarla mücadele konusunda her zaman irademizi ortaya koymuştuk. Özellikle yasa dışı bu tür iskele ya da kaçak yapılaşmaları ortadan kaldırıyoruz. Biliyorsunuz Kargı'dan, Gümbet'ten başlamıştık. Orada iskeleler vardı ahşap. Ve daha da bu çalışmalarımız sürüyor. Türkbükü, Gündoğan, Gölköy o bölgedeki iskeleleri kaldırmayı planlıyoruz. Yıkımlara hiç ara vermedik. Biraz salgından dolayı bazı şeyler yavaşlamış olabilir” dedi.

"Herkes seçim öncesi yeni bir imar barışı beklediği için yeniden kaçak yapılaşmaya meyil etmeye başladı"

Son dönemde kaçak yapılaşmanın arttığına dikkati çeken Başkan Aras, “Basına çok fazla yansıtmıyorduk aslında ama son dönemde kaçak yapılaşma artık o kadar çok arttı ki, bunun yeniden gündem olması gerekir diye düşündük. Benim aslında şöyle bir çağrım olacak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir açıklama yapması lazım. Kesinlikle imar barışının çıkmayacağını söylemesi lazım. Çünkü şu anda herkes seçim öncesi yeni bir imar barışı bekledikleri için yeniden kaçak yapılaşmaya meyil etmeye başladı. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Zaten gelen bütün şikayetlere, yaptığımız tespitlere hemen müdahale edip mühürlüyoruz" ifadelerini kullandı.