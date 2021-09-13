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Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otel hakkında inceleme başlatıldı

13 Eylül 2021 22:10

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiasıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait otelin birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu, otelin bar, ofis alanı, mutfak ve oto yıkama bölümünün kaçak yapıldığı öne sürüldü.

İddialar üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberinde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan otelde kaçak yapılaşma olduğu, otelin iskelesinin kaçak restaurant olarak hizmet verdiği, otele ait bar, ofis alanı, mutfak, oto yıkama bölümlerinin de kaçak olarak oluşturulduğu öne sürülmüştü.

Ahmet ArasBodrumBodrum Belediye Başkanı
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