Bodrum Belediye Başkanı Aras: Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün düzenlediği basın toplantısında nüfusun üç katına çıkması ile birlikte kronikleşen sorunların arttığını bildirdi. Aras, “Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Ek su kaynakları bulmazsak, sıkıntı yaşayacağız. Birçok sorunumuz var. Yerel yönetim olarak bunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da katıldı. Aras, şunları söyledi:

"Bu dönemde herkes ciddi bir sınav verdi"

“Hem yerel hem de genelde kamu kuruluşları ve özel sektörle tamamen Bodrum’un faydasına olacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bodrum’un sorunlarını ve yatırım taleplerini ilgili bakanlıkları iletiyoruz. Bodrum salgından farklı bir şekilde etkilendi. Kentin aldığı göç ile Bodrum yarımadası ve burada yaşayan insanlarımız etkilendi, çünkü nüfus 3 katına çıktı. 3 katına çıkan nüfusla belediyenin tüm personeli bu yeni olayla nüfus yoğunluğu ile olağanüstü şekilde çalıştı. Bunlara emniyet, polis, jandarma, sağlık personeli herkes üç fazla artan nüfusa göre fedakar bir şekilde çalıştı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları olağanüstü bir gayret ile çalıştı. Bu kadar nüfusun arttığı bir kentte hizmetlerin devam etmesi büyük bir gayret sonucu gerçekleşiyor. Tüm belediye ve kamu kuruluşları bu dönemde ciddi ve iyi bir sınav verdi.

"Bodrum normal bir kent değil, saygı duyulması gerek"

Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız veya bu kenti beğenerek yerleşen vatandaşlardan rica ediyoruz, burası normal bir kent değil. Antik bir kent. Dünyanın yedi harikasından birine ve onlarca tarihi kent ve yapıya sahibiz. Burası normal bir kent değil. Kapitalist bir yaklaşım ile Bodrum’a bakamazsınız. Bu nedenle burada yaşamak için buraya geliyorsunuz. Bodrum insana huzur veren, insan ve kadın haklarını ve hayvan haklarını hissedilen bir kenttir, burası, sinekten nasıl yağ çıkarırım gözüyle Bodrum’a bakamazsınız. Bodrum saygı duyulması gereken bir kenttir.

"Şikayet etmeyin vatandaşlık görevinizi yapın"

Vatandaşımızın desteği olmadan bu sorunların altında kalkılması mümkün değil. Yasaların bize verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın desteği olmadan bu sorunların içinden çıkmamız mümkün değil. Yardım ve destek bekliyorum. Bodrum’daki çevre temizliği, altyapı, temizlik sadece belediyenin değil, herkesin sorunu. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için buraya geldiniz, şikayet etmeyi bırakın, cep telefonu ile çöpleri çekip bize göndermeyi bırakın, alın onları çöpe atın, vatandaşlık haklarınızı yerine getirin.

"Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor"

Tüm sorunları anında çözmek için bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Bunu yardım ve vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. En önemlisi içme suyu problemi. Mumcular Barajı’nın doluluk oranı şu anda yüzde 28 oranında, ağustos ayı itibarıyla su alamayacağız. Kuraklık sadece ilçemizin değil bütün ülkemizin problemi. Bu nedenle Bodrum için ek su kaynakları yaratmaya çalışıyoruz, önümüzdeki yıllarda kentin en büyük sorunlarından biri su olacak. Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Bahçe ve çim sulamaları gibi işleri devam ettirmemeliyiz.

"Arıtma tesisinin kapasitesi 200 bin kişilik sağlıklı çalışması mümkün değil"

Kentin yüzde 40’ı halen foseptik kullanıyor. Yani toprağa kazılan çukurlara toplanıyor. Böyle olunca sinek yoğunluğu artıyor. Elimizdeki arıtma tesisinin kapasitesi ise şu anda 200 bin kişilik, sağlıklı çalışması mümkün değil. Zaman zaman arızalar oluyor. Bu nedenle aksamalardan kaynaklanan sıkıntılar olabiliyor. Bunun yanında denize kaçak deşarj yapıldığını ve bazı fosseptik kamyonlarının atıklarını doğaya boşalttıklarını biliyoruz. Ancak şu anda yapılan kanalizasyon alt yapı çalışmaları ile toplamda şu anda yüzde 41 olan alt yapı tesisleri yüzde 90’na çıkmış olacak. Kanalizasyon altyapısı tamamen bittiğinde 745 bin nüfus kapasitesine çıkacak. Bodrum kenti şu anda bir evin içinde yaşarken bir yandan da evin tüm tadilatlarını sürdürmeye benziyor.

"Bodrum yollarını biz bozduk biz yapacağız; çalışmasaydık yollar bozulmazdı"

Bodrum’un sorunları çözülemeyecek şekilde önümüzde birikti, zaman kaybedemeyiz. Yollarımız bozuk, neden bozuk, altyapı çalışmaları için bozuk, çalışmaların yapıldığı yerlerde mağduriyet olması normaldir. Bodrum yollarını biz bozduk biz yapacağız, çalışmasaydık, yollar bozulmayacaktı, o zamanda sorunlar çözülmezdi, biz bunları göze aldık.

"Kaçak inşaatlara taviz vermiyoruz"

Muğla Valiliği 15 Haziran’dan itibaren inşaat yasağını başlattı. Kaba inşaatlar ve iş makinaları ile çalışmalar durdurulacaktı. İnce işler yapılabilecekti. Bizde belediye olarak şikayetleri değerlendirdik, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz hiç taviz vermeden inşaat çalışmalarını durduruyor, kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. 2 milyon lira ceza yazdığımız kaçak inşaat çalışmaya devam ediyor, daha ne yapmalıyız ki? Vatandaşlarımızdan ve basından kaçak inşaatlarla ilgili destek bekliyoruz. İki yılda 465 kaçak inşaat yıkmışız. Şu anda Bodrum’un en ünlü sitelerinde bile kaçak yapılar devam ediyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz, ceza yazıyoruz buna rağmen durmuyorlar.”