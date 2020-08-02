Bodrum Belediye Başkanı Aras: Bodrum güvenli bir bayram geçiriyor

Bodrum’da Covid-19 ile mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini ve vaka sayısında artış yaşanmadığını kaydeden Başkan Aras, “Bayram dolayısıyla artan nüfusumuza rağmen kentimiz şu an son derece güvenli. Bu sevindirici tablonun değişmemesi, tedbirlere tam anlamıyla riayet etmemize bağlıdır. Ülkemizde salgın riskinin tam anlamıyla ortadan kalkmadığını bilerek, tedbirleri elden bırakmamız büyük önem arz ediyor” dedi.

Belediye ekiplerinin bayram dolayısıyla denetimlerini artırdığını kaydeden Başkan Aras, “Önceliğimiz, halkımızın sağlığı ve güvenliği. Bizler bayram süresince yoğun mesai harcayarak tedbirleri kontrol ediyoruz ancak bu konuda en büyük sorumluluk esnafımıza, işletmelerde çalışan personellerimize ve halkımıza düşüyor. Doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve bireysel hijyen konusunda her zamankinden daha duyarlı olmalıyız.”diye konuştu.

Sosyal paylaşım mecralarında, Bodrum’daki vaka sayısına ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım paylaşımlar yapılmasını da eleştiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.