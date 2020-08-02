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Bodrum Belediye Başkanı Aras: Bodrum güvenli bir bayram geçiriyor

02 Ağustos 2020 20:36

Bayram dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum’da Covid-19 vaka sayısında artış olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tedbirlerini en üst seviyede alan oteller ve mekanlarda şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmaması, Bodrum’un güvenli bölge olduğunu gösteriyor. Tedbirlere titizlikle uymaya devam etmemiz durumunda, bayramı sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

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