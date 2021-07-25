Bodrum Belediye Başkanı Aras: Bodrum, "bitti" diyenleri, sonsuza kadar hayal kırıklığına uğratacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, nüfusu beş katına çıkan ilçede bazı sorunların yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Bodrum, bu güzel pazar sabahında olduğu gibi her sabah yeniden doğacak ve Bodrum "bitti" diyenleri, sonsuza kadar hayal kırıklığına uğratacaktır” açıklamasını yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kendisine ait Facebook hesabından, Bodrum’un koylarından birini ekleyerek bugün yaptığı paylaşımda, şu mesajı verdi:

“Bodrum, kalpleri aşkla dolu olan insanlarıyla birlikte her sabah yeniden doğar. Her fırsatta, ‘Bodrum bitti’ diyenlere gülümseyerek... Evet, milyonlarca insanın hayallerini süslediği için, yaz mevsimiyle birlikte nüfusunun 5 katı insan gelir Bodrum’a ve o zamanlarda; yolları, elektriği, suyu zorlanabilir...

Böylesine olağanüstü bir yoğunluğu yaşayan her kentte olabileceği gibi; fakat Bodrum’un kalbi, herkesi mutlu etmekte hiçbir zaman zorlanmaz. Bodrum’un kalbi, sıra dışı insanlarıdır ve o ‘mutlu etmek için yaratılmış’ özel insanlar var oldukça Bodrum, bu güzel pazar sabahında olduğu gibi her sabah yeniden doğacak ve ‘Bodrum bitti’ diyenleri, sonsuza kadar hayal kırıklığına uğratacaktır. Günaydın, Bodrum’un kalbi olan özel insanlar... Hepinize, mutlu pazarlar”