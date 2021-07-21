Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Pandemi ile nüfusumuz 2.5 kat arttı; daha fazla insan gelmesini önermiyoruz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi ile Bodrum’un nüfusunun 2.5 kat arttığını vurgulayarak “Bodrum’a daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum’un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var” diye konuştu.

“Kamu arazilerinin satılması imara açılması istenmiyor”

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Aras, Bodrum’da son yıllarda SİT alanlarının kamu arazilerinin imara açılması ve yapılan inşaatlarla gündeme gelmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Şu anda imara açılmış özel mülklerin büyük kısmında daha yapılaşma başlamamış. Bir de kamu arazilerini imara açarsanız bu sefer kontrolsüz bir duruma doğru gidersiniz. İmarlardan dolayı daha önce öngörülmemiş bir nüfus da buraya göçüyor. Bu ciddi altyapı yükü getiriyor. Bize sorulmadan ya da yerel yönetimin iradesi dışında yapılan her şeye mesafeliyiz ve itiraz ediyoruz. Bununla ilgili hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Burada sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle tek ses var kamu arazilerinin satılması imara açılması istenmiyor. Biz de bununla ilgili her türlü mücadeleyi kent paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz.”

“Sebepsiz bir şekilde Bodrum çok yapılaştı. Artık Bodrum’un korunmasını istiyoruz” diyen Aras, “İki yıldır toplam 465 adet kaçak yapı yıkıldı. Bu bir rekordur. Tespiti yapılan 2 bin 80 yapının hukuki işlemleri ise devam ediyor. Son dönemde, imara aykırı 1954 yapıda ise mühürleme işlemi uygulandı” dedi.

"Nüfusa göre kaynak veriliyor kayıtlı nüfus 180 bin civarında ama şu anda nüfusumuz en az 600 bin"

Aras, “Merkezi yönetimin buraya bakışı nasıl, kaynak yaratıyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bize sadece İller Bankasından pay gelir. Nüfusumuz bir yılda 2.5 katına çıktı. Bizim Merkezi yönetimden beklentimiz kendi alanında gelip yatırım yapsın. Bize para versin demiyoruz. Mesela kara yollarının, devlet su işlerinin buradaki altyapı sorunlarını gelip çözmesi lazım. Türkiye genelinde belediyelerin yaşadığı kaynak sorunları çözülmeli. Bizim sıkıntımız yaz kış dönemindeki nüfustaki artış ve değişim. Salgından dolayı ciddi göç aldık. Nüfusa göre kaynak veriliyor kayıtlı nüfus 180 bin civarında. Ama şu anda nüfusumuz en az 600 bin. Yatırımlar planlanırken buradaki emlak beyannamelerine göre yapsalar 170 bin civarında bağımsız bölüm vardır. Normalde bir binada 3 kişi yaşar bu da 510 bin kişi yapıyor zaten.

Hükümetin Bodrum’a bakış açısını da önemli. Buraya yatırımlar geliyor ama bunlar yeterli değil. Biran önce Bodrum’un problemlerini çözmeliyiz ki daha fazla gelir getirebilsin. Burası çok döviz yaratan bir yer. Bodrum’un turizmden aldığı payın artması için buranın altyapı sorunun çözülmesi lazım. Buraya ne kadar yatırırsanız karşılığını alırsınız.”

"Nüfus daha fazla artsın istemiyoruz"

Bodrum’a göçün yoğunluğundan sitem eden Aras, “Daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum’un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var. O artık doldu. Nüfusun daha fazla artmasını istemeyiz. Nüfusu daha fazla artarsa Bodrum'un turizm özelliği de kaybolur. Şu anda 600 bini aşkın nüfusla sorunlar yaşıyoruz. Trafik ortada. Türkiye’de işler genelde tersten gidiyor. Normalinde önce altyapı, planlamalar yapılır sonra yapılaşmaya gidilir. Bizde ise herkes göç edip geliyor sonra benim yolum, kanalizasyonum, elektriğim yok, trafik sorunu var diyor. Bir yılda 2.5 katına çıkan bir nüfustan bahsediyoruz. Buna hizmet etmek o kadar da kolay değil. Bu sorunları adım adım çözüyoruz” ifadelerini kullandı.