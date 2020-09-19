Bodrum açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı; biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, sığınmacıları taşıyan fiber tekne battı. 1 bebek ve 1 kadın hayatını kaybederken, 17 sığınmacı kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında, bu sabah saat 03.50'de bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi yönlendirdi. Ekipler, yaptıkları arama sonunda 17 sığınmacıyı kurtardı.1 bebeğin ise cesedine ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılan sığınmacılardan bir kadın da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Teknede 4'ü kadın 4'ü çocuk 19 kişinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)











