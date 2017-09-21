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Bodrum açıklarında 18 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

21 Eylül 2017 17:58

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca Suriye uyruklu bir organizatör gözaltına alındı.
Bodrum\'dan, 6 mil uzaklıktaki Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na yasa dışı yollarla ve tekneyle bu sabah yola çıkan 7\'si Suriye, 6\'sı Irak ve 5\'i Filistin uyruklu toplam 18 kaçak, bugün saat 04.00\'te, devriye görevindeki sahil güvenlik ekiplerince, Akyarlar açıklarında yakalandı. Ayrıca teknedeki Suriye uyruklu bir organizatör de gözaltına alındı. Kaçakların, Suriyeli organizatöre kişi başı 1000\'er dolar para verdikleri öğrenildi. Kaçaklar, işlemleri sonrası İl Emniyet  Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği\'ne teslim edildi. Suriyeli organizatören de işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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