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Bodrum Acı Ot Festivali başladı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilk kez, Bodrum Yarımadası'nın ve Türkiye'nin lezzetlerini buluşturmak amacıyla acı ot festivali düzenlendi

24 Mart 2018 18:47

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilk kez, Bodrum Yarımadası\'nın ve Türkiye\'nin lezzetlerini buluşturmak amacıyla acı ot festivali düzenlendi.
Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen Bodrum Acı Ot Festivali, eski tarım araçları sergisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde eski tarım araçları da sergilendi. Sergide, 1930 model su pompası, küçük traktörler, tarla sürmede kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.
Bodrum\'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen, ada marulu ve deli kenker dolması, külür, çetimek pidesi, havanda incir, çetimek, mart mantarı kavurması, sakızdırık köftesi, ilabada dolması gibi yöresel ürünlerin yanı sıra Bodrum\'a özel birçok gizli kalmış yöresel tat, açılan 140 stantta ziyaretçiler ile buluşturuldu. Sütten çökelek ve peynire, zeytinyağından sabuna kadar özenle seçilmiş doğal ürünlere de festivalde yer verildi. Festival alanına kurulan mutfaklarda da çeşitli otlardan yiyecekler yapılarak, ziyaretçilerin tadımına sunuldu.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Bodrum\'un bir festival olduğuna dikkat çekerek, \"Bodrum ve çevresinden 140 stantta 300ü aşkın katılımcımız var. Çeşitli otlarla yaptıkları yiyecekleri ve otları burada vatandaşlarımızla buluşturdu. Eğlenceli bir festival olacak. Ünlü şefler de çeşitli yiyecekler yapacak. Desteği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise yerel değerleri korumanın önemine değinerek, \"Katılım çok güzel. Bodrum Acı Ot Festivali\'nin alternatif turizm açısından Bodrum\'a önemli bir değer katacağına inanıyorum. Çevre illerden de bu festival için gelen misafirler var. Bodrum\'un kültürün ve lezzetlerini tanıtmış oluyoruz\" şeklinde konuştu.
Bodrum Acı Ot Festivali yarın akşam saatlerinde yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

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