BODEX Fuarı açıldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 3\'üncüsü düzenlenen Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda ihtisas Fuarı (BODEX), açıldı. Fuarda 50 stantta 90 markanın ürünleri, sektör temsilcileriyle buluştu.

Marmaris Fuarcılık tarafından düzenlenen BODEX Fuarı, Herodot Kültür Merkezi\'nde 3\'üncü kez açıldı. İhtisas içerikli BODEX\'in açılışı; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuar ve organizasyon firmasının Genel Müdürü Volkan Gülcan, \"Bölgede sürdürülebilir fuar ve organizasyonlar gerçekleştiren firmamız, turizm tedarik kapsamında 28-31 Mart arası BODEX Fuarı ile sezon öncesi hazırlık yapan sektör temsilcilerini binlerce marka ile bir araya getirdi. BODEX Fuarı\'nın bölgeye kazandırılmasında emeği geçen Marmaris Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan başta olmak üzere emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz\" dedi.

Belediye Başkanı Kocadon ise, \"Bodrum\'da da yavaş yavaş fuar etkinlikleri başladı. Bu yıl 3\'üncüsünü yapıyoruz. 90 firma katılıyor, giderek artan bir ivme var. Tabii Bodrum ismi de çok önemli. Türkiye\'de bilinen bir isim, böyle olunca katılımcılar da farklı bir gözle yaklaşıyorlar. Ama her şeyden önce bizim gerçekten uluslararası fuarlar yapabileceğimiz alanlar yaratıp, bir an önce de bu fuarları yapmamız gerekir. Bodrum\'a da bu yakışır. Daha önce de kongre merkezi projesinde böyle bir alan oluşturmuştuk ama bu projeyi gerçekleştiremedik. Yer vardı milli emlakla anlaşamadık, şimdi yeni bir arayış içerisindeyiz. Alanı bulduğumuz anda Bodrum\'a yakışan kongre ve fuar alanını yapacağız. Antalya\'ya fuarcılık anlamında her an rakip olmaya hazırız\" dedi.

Sektör temsilcileri fuarda, restoran ekipman tedarikçilerinden, endüstriyel mutfak, çamaşırhane makine ve gereçlerine, otel tekstili ve dekorasyon malzemelerinden mobilyalara, temizlik malzemeleri ve jeneratör sistemlerine kadar A\'dan Z\'ye her şeyi bulabilecek. Katılımcılar ardından stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Ücretsiz ziyaret imkanı sunan BODEX Fuarı, 31 Mart\'ta sona erecek.

FOTOĞRAFLI