Böcekler İsrail'e çalışacak

İsrail'in Hayfa şehrindeki Technion Havacılık Laboratuvarı uzmanları, böceklerin uçuşunu uzaktan kontrol etmeye yarayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

Finansmanını ABD ordusunun sağladığı bu projeyle, böcekler insansız hava araçları gibi kullanılabilecek.Projeyi yürüten bilim insanları, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, birkaç santimetre boyunda bir uçak imal etmeye çalışmaktansa 300 milyon yıllık evrimin avantajlarından faydalanmayı amaçladıklarını belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Profesör Daniel Weihs, yaptığı açıklamada, “Böcek boyunda bir insansız hava aracı geliştirmek için izleme ve kontrol sistemlerinin yanı sıra enerji kaynaklarına ihtiyaç duyarsınız” dedi.

Technion’dan Dr. Gal Ribak ve Tel Aviv Üniversitesi’nden bir grup araştırmacıyla birlikte çalışan Weihs, deneylerin detayları konusunda çok fazla bilgi vermekten kaçındı. Ancak Weihs, çalışmaların finansmanının ABD ordusu tarafından sağlandığını söyledi.

Uçak yerine çekirge

Aynı zamanda, kısa bir süre öncesine kadar İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın başuzmanı olan Weihs, böcekler ve hayvanlar üzerindeki havacılık çalışmalarında lider bir isim. Ekibin laboratuvarında bir uçak donanımı yerine akvaryumlar ve içi böceklerle, sineklerle, çekirgelerle dolu kutular var. Uçuş simülatörünün karşısında havada bir çekirge asılı. Simülatör çalışmaya başladığı anda, çekirge de hızla kanatlarını çırpmaya başlıyor. Araştırmanın erken safhalarında uzmanlar, iki kameranın çektiği görüntüleri kullanarak, çekirgenin uçuş sırasında kaslarının nasıl hareket ettiğini belirliyor. Çekirgenin kaslarına takılan elektrotlar da uçuş sırasında böceğin vücudunda dolaşan elektrik akımlarını tespit ediyor.

Asıl zor kısmı ihtiyaç anında kontrol etmek

Uzmanlar, bu iki veriden elde edilecek bir kodu kullanarak, böceklerin kaslarındaki hareketleri kontrol etmeyi başaracaklarına inanıyor. Weihs, “Örneğin A koduyla B kasını kontrol ederek çekirgeyi sağa döndürüyorum. C hareketiyle ise D kasını hareket ettirip sola döndürüyorum” dedi. Ribak ise asıl önemli olanın böceği sürekli değil, ihtiyaç olduğu zaman kontrol etmek olduğunu belirtti. Şimdiye kadar bunu yapmayı başaramadıklarını ifade eden Ribak, yaptıkları deneylerin hayvanlara zarar vermediğini de sözlerine ekledi.