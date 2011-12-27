Böcekler, enkaz altında afetzede arayacak

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ABD'nin Michigan Üniversitesi'nden bir grup elektrik ve bilgisayar mühendisi, böceklerin üzerine yerleştirilecek sensörler için böceklerin kendi kanat hareketlerinden enerji üreten bir cihaz geliştirdi.Böceğin her iki kanadına takılacak minyatür jeneratör, böceğin taşıdığı kamera, mikrofonlar ve sensörler için yeteri kadar güç üretecek.Sensörlerin takıldığı böcekler, daha sonra arama kurtarma ekiplerinin giremediği enkaz altında sağ kalanları aramak için serbest bırakılacak.Yeni teknolojiyi geliştiren Profesör Halil Nejifi, böceğin kendi kinetik enerjisinin üzerine yerleştirilecek iletişim cihazları için pil görevi yapacağını söyledi.Nejifi sözlerine şöyle devam etti: "Böceğin üzerine içinde kamera, mikrofon, sensörler ve diğer iletişim cihazları olan minik bir sırt çantası takacağız. Tüm cihazlar, gücünü böceğin yüksek frekanslı vücut hareketlerinden alacak. Böcekler, insanların giremeyeceği yerlere girip afetzedeleri arayacak."Mikro Elektro-mekanik Sistem Programı adı verilen proje, ABD Savunma İleri Arama Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından finanse ediliyor.Bilimadamları, prototip jeneratörü yeşil kınkanatlı böcekler üzerinde ilk kez gelecek yıl deneyecek.