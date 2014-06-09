Böcek soruşturmasında MİT, savcılığa '4 kişi şüpheli olabilir' dedi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada savcılığın talebi üzerine MİT, elindeki belge ve bulguları gönderdi. Radikal gazetesnden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, MİT savcılığa, dinleme olayında 4 kişinin şüpheli olabileceği yönünde bilgi notu da iletti.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki çalışma ofisinde, 2012’de yapılan rutin kontroller sırasında duvardaki prize takılı dinleme cihazları bulundu. MİT 8 aylık bir araştırma yaptı. Başbakan Erdoğan da katıldığı bir TV programında kendisinin de dinlendiğini açıklaması ile birlikte olay savcılığa intikal etti.

Casusluk iddiası

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma bir süre sonra “casusluk şüphesi” kapsamında olduğu değerlendirilerek, TMK 10. Madde ile görevli Savcılığa gönderildi. Soruşturmada görevlendirilen savcılar, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca yapılan idari soruşturma sırasında ifadelerine başvurdukları çoğunluğu Başbakanlık koruma görevlileri olmak üzere çok sayıda personeli “tanık” sıfatıyla dinledi. Terör ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla birlikte, soruşturma dosyası Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu’na devrildi. Soruşturmada görevlendirilen Savcı Durak Çetin, dinleme cihazlarını MİT’ten talep etti. MİT de geçen Mayıs ayında Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan cihazları savcılığa gönderdi. Edinilen bilgilere göre MİT, söz konusu dinleme cihazlarının özelliklerini, çalışır vaziyette olup olmadığını belirlemek için TÜBİTAK’ta teknik inceleme yaptırdı. TÜBİTAK’ın hazırladığı rapor da MİT aracılığıyla geçtiğimizg ünlerde savcılığa ulaştırıldı. Savcı Çetin, TÜBİTAK raporunu yeterli bularak cihazlar üzerinden yeni bir teknik inceleme yapılmasına gerek duymadı.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT dinleme olayına ilişkin yaptıkları araştırmanın detaylarının yer aldığı kapsamlı bir bilgi notunu da savcılığa iletti. MİT’in bilgi notunda, dinleme olayında 4 kişinin şüpheli olma ihtimali bulunduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, MİT’in gönderdiği bilgi notunun istihbari nitelikte olması nedeniyle, soruşturma ve davalarda delil olarak kullanılmayacağına dikkat çekti. MİT’in “şüpheli olabilecek kişiler” diye işaret ettiği kişilerin kimliği ve görevleri konusunda savcılık kaynakları herhangi bir açıklama yapmadı. 4 kişi hakkında daha geniş araştırma yapılması için savcılığın emniyete yeni bir talimat verdiği kaydedildi. MİT’in savcılığa ilettiği 4 ismin Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca ifadesinin alındığı; ancak tümünün de suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.