Böcek soruşturmasında 11 koruma polisi adliyeye sevk edildi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan “böcek” ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve TEM’de 4 gün sorgulanan aralarında eski Koruma Müdüre Zeki Bulut ile eski Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel’in de bulunduğu 11 koruma polisi adliyeye sevk edildi.

“Casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüpheliler, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarına ifade verecek.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Terörle Mücadele Şubesi’nde(TEM) 4 gün sorgulanan şüphelilerden Koruma Müdürü Zeki Bulut ile eski Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel’e “böceklerin konulmasında haberiniz var mıydı?”, “Böcek bulunmasının ardından nasıl bir işlem yaptınız?” şeklinde sorular yöneltilirken, diğer 9 korumaya ise “böceği siz mi koydunuz” şeklinde sorular yönelttildiği öğrenildi.

Soruşturma krizi

Ancak sorgulama yapan TEM polisi soruşturma dosyasını şüpheli korumalar ve avukatlarıyla paylaşmayınca kriz çıktı. Bazı avukatlar ve müvekkilleri ifade vermeyi reddederek emniyette susma haklarını kullandı. TEM’de susma hakkını kullanıp ifade vermeyen üç koruma polisinin savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Müvekkil avukatları TEM’de müvekkillerinin terör örgütü üyesi muamelesi gördüğünü iddia ederek “Kendileri de ne soracağını bilmiyor. Dosyanın içeriğini bizimle paylaşmıyorlar. Psikolojik baskı uygulanarak bir nevi itirafçı bulmaya çalışıyorlar” iddiasında bulundu.