Böcek Komisyonu; Sabri Uzun, Osman Ak ve Bülent Orakoğlu'nu dinleyecek

Hülya Karabağlı/ Ankara

Böcek Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hukuk Alt Komisyonu; yarın eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu’nu dinleyecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise medya temsilcilerini ağırlayacak. Komisyon bu kapsamda Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Star, Zaman, Bugün, Habertürk, Yeni Şafak, Türkiye, Taraf ve Dicle Haber Ajansı’nın genel yayın yönetmenleri dinlenecek. Ertuğrul Özkök ve Hasan Cemal’ de dinlenilecek isimler arasında.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş’a davetiye

Hukuk Alt Komisyonu, yasa dışı dinleme ve izleme konusunda TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme kararı aldı. Siyasi parti liderlerinin komisyona öneri ve bilgi vermesi talep edilecek. Siyasi parti liderlerden, yasa dışı dinlemeler konusunda partilerinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra çözüm önerileri de istenecek. Çalışma ofisinde böcek bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a davet gönderilecek. Yoğunlukları nedeniyle komisyona katılamayacak siyasi liderler komisyona yazılı olarak da görüş bildirebilecek. Komisyon ayrıca dinleme ve izleme yapan cihazların ithalatının hangi şartlarda yapıldığı ve kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek.

Böcek taraması yapan şirketlerle görüşme

Teknik Alt Komisyonu ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent ve ODTÜ’yü ziyaret ederek bu konuda akademisyenlerden bilgi almayı kararlaştırdı. Komisyonda MİT’e devredilen GES’in ziyaret edilerek yerinde inceleme yapılması da kabul edildi. Teknik Alt Komisyon ayrıca Bilgi Güvenliği Derneği, Bilişim Sektörü Derneği ve TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi’ni dinlemeyi kararlaştırdı. TÜBİTAK’a bir ziyaret yapmayı da benimseyen komisyon, GSM firmaları ile bazı Telekomünikasyon firmalarını da ziyaret edecek. Komisyon böcek taraması yapan bazı şirketlerle de görüşecek.