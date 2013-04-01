T24 LogoT24 Logo
Gündem

Böcek Komisyonu; Sabri Uzun, Osman Ak ve Bülent Orakoğlu'nu dinleyecek

Hukuk Alt Komisyonu, yasa dışı dinleme ve izleme konusunda TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme kararı aldı

01 Nisan 2013 15:57

Hülya Karabağlı/ Ankara

Böcek Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hukuk Alt Komisyonu; yarın eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu’nu dinleyecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise medya temsilcilerini ağırlayacak. Komisyon bu kapsamda Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Star, Zaman, Bugün, Habertürk, Yeni Şafak, Türkiye, Taraf ve Dicle Haber Ajansı’nın genel yayın yönetmenleri dinlenecek.  Ertuğrul Özkök ve Hasan Cemal’ de dinlenilecek  isimler arasında.

 

Erdoğan,  Kılıçdaroğlu,  Bahçeli ve Demirtaş’a davetiye

 

Hukuk Alt Komisyonu, yasa dışı dinleme ve izleme konusunda TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme kararı aldı. Siyasi parti liderlerinin komisyona öneri ve bilgi vermesi talep edilecek. Siyasi parti liderlerden, yasa dışı dinlemeler konusunda partilerinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra çözüm önerileri de istenecek. Çalışma ofisinde böcek bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a davet gönderilecek. Yoğunlukları nedeniyle komisyona katılamayacak siyasi liderler komisyona yazılı olarak da görüş bildirebilecek. Komisyon ayrıca dinleme ve izleme yapan cihazların ithalatının hangi şartlarda yapıldığı ve kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek.

 

Böcek taraması yapan  şirketlerle görüşme

 

Teknik Alt Komisyonu ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent ve ODTÜ’yü ziyaret ederek bu konuda akademisyenlerden bilgi almayı kararlaştırdı. Komisyonda MİT’e devredilen GES’in ziyaret edilerek yerinde inceleme yapılması da kabul edildi. Teknik Alt Komisyon ayrıca Bilgi Güvenliği Derneği, Bilişim Sektörü Derneği ve TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi’ni dinlemeyi kararlaştırdı. TÜBİTAK’a bir ziyaret yapmayı da benimseyen komisyon, GSM firmaları ile bazı Telekomünikasyon firmalarını da ziyaret edecek. Komisyon böcek taraması yapan bazı şirketlerle de görüşecek.

 

ETİKETLER

hülya karabağlıböcek komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24