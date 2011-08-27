-Böcek kaçırırken yakalanan alman profesöre 28 bin lira ceza ANTALYA (A.A) - 27.08.2011 - Antalya'da tatil yapan Almanya'daki Aachen Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Thomas Pufe, otelin çevresinde yakaladığı Ağustos ve Palmiye böceklerini kendi adına Almanya'ya kargo ile göndermek isterken kargo görevlisinin şüphelenmesi üzerine gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde eşiyle Melanie Pufe birlikte tatil yapan Aechen Üniversitesi Anatomi ve Hücre Bilimi Ana Bilim Dalı Direktörü 39 yaşındaki Thomas Pufe, otelin çevresinden topladığı ve ülke dışına çıkartılması yasak olduğu belirtilen ''Ağustos'' ve ''Kızıl Palmiye'' böceklerini kargo ile Almanya'ya göndermek istedi. Kargo şirketinin şüphelenerek ihbar etmesiyle kutuyu incelemeye alan jandarma ekipleri, kutuda ilaçlanarak 6 deney tüpüne konmuş halde 21 Ağustos Böceği ile 8 Kızıl Palmiye Böceği ele geçirdi. Jandarma ekipleri, otelden çıkış yapmaya hazırlandığı Pufe'yi gözaltına aldı. İfadesinde böceklerin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu bilmediğini söylediği belirtilen Pufe'nin araştırma yapmak amacıyla böcekleri topladığını savunduğu öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Pufe'ye ''Çevre Kanunu'na muhalefet'' suçlamasıyla 28 bin lira ceza kesilirken, böcekler ise Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.