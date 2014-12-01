'Böcek' iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine "böcek" tabir edilen dinleme cihazı konulmasıyla ilgili soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında hazırladığı iddianame Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede suçun kamu görevlileri tarafından işlenmesi halinde cezada yarı oranında artırıma gidilmesi de talep ediliyor. Bu kapsamda 13 şüpheli toplamda 42 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

İddianamede kimler şüpheli?

İddianamede şüpheli olarak TÜBİTAK'ın eski yöneticisi Hasan Palaz ve polis memurları Ali Özdoğan, Serhat Demir, Sedat Zavar, Ahmet Türer, Enes Çiğci, İlker Usta, Hurşit Gölbaşı, Seyit Saydam, İbrahim Sarı, Mehmet Yüksel, Zeki Bulut ve Harun Yavuz yer aldı. Bu isimlerden Özdoğan, Zavar, Çiğci, Usta, Türer ve Demir hakkında yakalama kararı verildi.



Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, dinleme cihazlarının bulunduğu dönemde iki defa yapılan arama tarama faaliyetlerinin kayıt altına alınmadığı belirtilerek şu tespitlere yer verildi: “Arama tarama faaliyetlerine katılan güvenlik ekibini zaman zaman yalnız kalmasına rağmen Teftiş Kurulu’nca alınan ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmuşlardır.”

“Ali Özdoğan ve Sedat Zavar’ın 2011 yılı içerisinde senelik izinlerini ABD’de geçirmelerine rağmen kurumlarına bu izinleri Almanya/Stuttgart’ta geçirecekleri yönünde iki defa gerçeğe aykırı beyanda bulunmuşlardır.”



“Çalışma ofisinde dinleme cihazının bulunması sonrası MİT tarafından yapılan çalışmaya destek sağlamak amacıyla Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Mehmet Yüksel’in Serhat Demir’le yaptığı görüşmelerde Demir’in İstanbulda özel bir görev sebebiyle bulunduğu sırada Ankara’ya gelerek arama faaliyetleriyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle o döenm faaliyetleri gizleme çabası içine girmiştir”

Şüphelilerin arama tarama ve jammer testi adı altında gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında bir fırsat operasyonu şeklinde dinleme cihazlarını yerleştirdikleri, bilerek isteyerek örgütlü olarak bu faaliyet içerisinde yer aldıkları belirtilen iddianamede dinleme cihazı 24 Kasım 2011’de yerleştirildiği belirtildi.