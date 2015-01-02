T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Böcek' davası bugün başlıyor

Davada, 'siyasi casuslukla' suçlanan 13 polis hakkında, 21 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor

02 Ocak 2015 09:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde odasına yerleştirilen cihazlarla dinlenmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Davada, ‘siyasi casuslukla’ suçlanan 13 polis hakkında,  21 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

O isimlerden en dikkat çekeni ise, Başbakan'ın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan emniyet müdürü Zeki Bulut. 

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ve eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel de şüpheliler arasında. 

'Böcek’ soruşturması, Erdoğan'ın evi ve makam odasındaki elektrik prizlerinde bulunan dinleme cihazlarının ardından başlatılmıştı. Böceklerin bir ay süreyle aktif olduğu öne sürülmüştü.

ETİKETLER

erdoğanböcek davasıodabaşbakandinlemeyasadışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24