'Böcek' davası bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde odasına yerleştirilen cihazlarla dinlenmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Davada, ‘siyasi casuslukla’ suçlanan 13 polis hakkında, 21 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

O isimlerden en dikkat çekeni ise, Başbakan'ın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan emniyet müdürü Zeki Bulut.

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ve eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel de şüpheliler arasında.

'Böcek’ soruşturması, Erdoğan'ın evi ve makam odasındaki elektrik prizlerinde bulunan dinleme cihazlarının ardından başlatılmıştı. Böceklerin bir ay süreyle aktif olduğu öne sürülmüştü.