Böcek davası 25 Mayıs'a ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine böcek koyulması ile ilgili davanın 5. duruşması görüldü. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş, tanık sıfatıyla ifade verdi. Duruşma, 25 Mayıs'a ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili 13 kişi hakkında açılan davanın beşinci duruşması bugün görüldü.

Romanya'da yakalanan firari sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta ilk kez hakim karşısına çıktı. Zavar ve Usta, haklarındaki suçlamaları reddederek verilen talimatları yerine getirdiklerini belirttiler.



Tanık olarak ifade veren Hasan Doğan ise o dönemde başbakanlık merkez binada özel kalem müdürü olarak görev yaptığını, Resmi Konut ve Erdoğan'ın evindeki çalışma ofisine dönük aramalar ile ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi ve duruşma 25 Mayıs'a ertelendi.