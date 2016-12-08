Bocchetti savaşı çıktı!

Galatasaray ve Beşiktaş’ın Spartak Moskova forması giyen Salvatore Bocchetti’ye teklif götürdükleri ortaya çıktı.



İtalyan stoperin menajeri Andrea D’Amico, Rus basınına yaptığı açıklamada, Salvatore’nin Spartak için önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, “Onlarla sözleşme uzatma konusunda görüşme halindeyiz. Bana göre onun yerini doldurmaları çok zor çünkü hem çok tecrübeli hem de Rusça konuşabiliyor.



Onun önceliği Moskova’da kalmak fakat Beşiktaş, Galatasaray ile Rusya ve İtalya’dan bazı kulüpler onu transfer etmek için girişimlerde bulundu” ifadelerini kullandı.



Spartak ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eren Bocchetti için Zenit’in yıllık 2 milyon Euro önerdiği iddia ediliyor.



Özellikle sol stopere bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş bir diğer sol ayaklı stoper Yaroslav Rakitsky’yle de ilgileniyor.