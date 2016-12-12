Boca Juniors Superclasico'yu kazandı, zirveyi kaptı!

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da River Plate, El Monumental'de Boca Juniors'u ağırladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Boca Juniors, 14. dakikada Walter Bou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 34. dakikada Sebastian Driussi ve 40. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılık veren River Plate, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Boca Juniors'un ilk golünde asist yapan Arjantinli tecrübeli forvet Carlos Tevez, 62 ve 81. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının 2-1 geriden gelerek 3-2'lik üstünlük yakalamasını sağladı.
Ricardo Centurion'un 90+3. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkaran Boca Juniors, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Boca Juniors liderliğe yükseldi
Üst üste 3. maçını kazanarak puanını 28 yapan Boca Juniors, Estudiantes'in San Martin San Juan'a 3-2 kaybettiği haftada liderliğe yükseldi. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini yaşayan River Plate ise 19 puanla 11. sırada kaldı.