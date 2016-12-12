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Spor

Boca Juniors Superclasico'yu kazandı, zirveyi kaptı!

Arjantin Premier Lig'in 13. haftasında oynanan "Superclasico" maçında Boca Juniors, deplasmanda River Plate'i 4-2 yendi

12 Aralık 2016 14:49

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da River Plate, El Monumental'de Boca Juniors'u ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Boca Juniors, 14. dakikada Walter Bou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 34. dakikada Sebastian Driussi ve 40. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılık veren River Plate, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Boca Juniors'un ilk golünde asist yapan Arjantinli tecrübeli forvet Carlos Tevez, 62 ve 81. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının 2-1 geriden gelerek 3-2'lik üstünlük yakalamasını sağladı.

Ricardo Centurion'un 90+3. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkaran Boca Juniors, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

 

Boca Juniors liderliğe yükseldi

 

Üst üste 3. maçını kazanarak puanını 28 yapan Boca Juniors, Estudiantes'in San Martin San Juan'a 3-2 kaybettiği haftada liderliğe yükseldi. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini yaşayan River Plate ise 19 puanla 11. sırada kaldı.

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Carlos TevezBoca JuniorsRiver Plate

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