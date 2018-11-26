Boca Juniors-River Plate maçı 2'nci kez ertelendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın final rövanş maçı, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine ikinci kez ertelendi.

Dün yapılması gereken ancak River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan final karşılaşması, ileri bir tarihe alındı.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamaya göre, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine toplanan yönetim kurulu, eşitlik ilkesi gereği River Plate'in sahasındaki rövanşın ertelenmesini kararlaştırdı.

Maçın tarihi, 27 Kasım Salı günü River Plate ve Boca Juniors kulüplerinin başkanlarının da katılacağı toplantıda belirlenecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.