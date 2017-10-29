Böbrek nakli oldu, aşkını şiirle ilan etti

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da ağabeyinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan 21 yaşındaki İsmail Savcı, Adana\'daki sevgilisine aşkını şiirle ilan etti.

Adana\'da oturan İsmail Savcı, 5 yıl önce göz ve ayaklarında şişlikler oluşmasıyla gittiği hastanede, kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. O dönem Adana Havuzlu Bahçe Ortaokulu 8\'inci sınıfa devam eden Savcı, haftanın 3 günü 4 saat süren hemodiyaliz nedeniyle eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. 5 yılın sonunda hemodiyaliz tedavisinin yetersiz kalması üzerine İsmail Savcı\'nın böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Ağabeyi 33 yaşındaki Ekrem Savcı, kardeşinin ihtiyacı olan böbreği kendisinin verebileceğini belirterek, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Uzmanı Nilgün Bilal ile görüştü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde Savcı kardeşlerin yapılan testlerinde nakil için engel olmadığı belirlendi. Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından 15 gün önce nakil ameliyatı yaptı. Nakil sonrası sağlığına kavuştuğunu, uygun bir iş bulabilirse çalışmak ve soyadını vermek istemediği \'Hülya\' adlı kızla yuva kurmak istediğini söyleyen İsmail Savcı, şöyle dedi:

\"Böbreğini verip beni hayata bağlayan ağabeyime teşekkür ediyorum. Buradan beni yalnız bırakmayan, böbrek hastalığımı bildiği halde beni seven, böyle kabullenen sevdiğim Hülya ile mutlu bir evlilik yapmak istiyorum. Adana\'ya gittiğimde ailemle birlikte sevdiğim kızı istemeye gideceğiz.\"

Sevdiği kızdan ayrı kaldığı sürede şiir yazarak ona seslendiğini, mesajlar gönderdiğini söyleyen Savcı, şöyle konuştu:

\"Hülya için yazdığım şiirlerden birinin sözleri şöyle;

En güzel yönüsün sen ömrümün

Mutluluğu yalnız sensin gönlümün

Renk verdin dünyama

Umutsun yarınlarıma

Unutulmazsın sevdan işlemiş bağrıma

Mecnun sevmemiştir Leyla\'yı benim sevdiğim gibi

Mecnun\'un sevgisinden daha büyük bu sevgi

Anlatılmaz bu sevgi sevgilerin en güzeli

Hasretsin özlemsin herşeysin eyyyyy

Sevgili Hülyam.

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