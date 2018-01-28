Böbrek nakli ile sağlığına kavuştu, tatile çıkacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Aysun Öcal (46), böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Öcal rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır gidemediği tatile, bu yaz gideceğini söyledi.

Gelibolu ilçesinde yaşayan evli Aysun Öcal, 3 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Son 2 yıldır diyalize giren Aysun Öcal, 7 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi\'ne organ nakli için başvurdu. Geçen 23 Ocak\'ta Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen Şerife Kaçmaz\'ın (67) ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Aysun Öcal\'a böbrek nakli için müjdeli haber geldi. Organ Nakil Merkezi\'ne gelen Öcal, böbrek nakli ameliyatına girmekte tereddüt etti. Organ Nakil Merkezi yetkililerin görüştüğü ve ikna ettiği Aysun Öcal, takılan sol böbrek ile eski sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi\'nin 2015 yılında bu yana faaliyette olduğunu belirten Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, \"Bu süre zarfı içinde 40 böbrek nakli işlemi gerçekleştirildi. Bu 40 nakilin 20 tanesi son 6 ay içinde yapıldı. Bir ay içinde 5, bir hafta içinde ise 3 organ nakli yaptık. Bursa\'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bakanlığımızın bize verdiği listedeki hastalarımızdan Aysun hanım ulaştık. Aysun hanımın böbrek nakli ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyat sonrası idrar çıkışı başlayan hastamız 3-4 gün içinde taburcu edilebilecek duruma geldi\" dedi.

Rahatsızlığı sürecince eşi İsmail Öcal (50) ile gezemediğini, tatile çıkamadığını kaydeden Aysun Öcal, \"Artık eşimle gezmenin tadını çıkaracağız. Eşimle tatil için Antalya, Kuşadası ve Alaçatı\'ya gitmeyi düşünüyoruz\" diye konuştu.

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