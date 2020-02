Böbrek nakli bekleyen Gamze, iyileşip öğretmen olmak istiyor

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, 4 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve haftanın 3 günü diyalize giren Gamze Akkavak (19), bir an önce uygun donör bulunup, nakil yapılmasını bekliyor. Akkavak, en büyük isteğinin bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak öğretmenlik yapmak olduğunu söyledi.

Bayındır\'ın Çınar Mahallesi\'nde yaşayan Gamze Akkavak\'a, baş ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği Bayındır Devlet Hastanesi\'nde, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bunun üzerine genç kız, Tire Devlet Hastanesi\'nde haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdürmeye başladı. Doktorlar, Akkavak\'a, sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde, böbrek nakli için gönüllü verici olmak isteyen anne Emine Akkavak\'ın (46) dokularının kızıyla uyumlu olduğu belirlendi. Ancak, 2\'si evli, 5 çocuk sahibi Emine Akkavak\'ın kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle, doktorlar anneden nakil yapılmasını uygun bulmadı. İddiaya göre, tarım işçisi baba ise donör olmadı, 3 yıl önce evden de ayrıldı.

İki kardeşi ve annesiyle bir yığma taş evde yaşamını sürdüren Gamze Akkavak\'a uygun böbreğin bulunup, nakil yapılabilmesi için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuruldu. Akkavak, şimdi Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi\'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği çektiğini belirten anne Emine Akkavak, \"Sağlık sorunum nedeniyle kızıma böbreğimi veremedim. Eşimin böbreği de uyumlu, ancak kızı için donör olmak istemeyince aramızda sorun yaşandı. O ana kadar aramızda ciddi bir sıkıntı yoktu. Evi terk etti, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kızımın yaşama tutunması için bir böbreğe olduğu kadar, baba sevgisi ve şefkatine de ihtiyacı var. Bir gün bir böbrek bulunur kızım sağlığına kavuşur diye umutla bekliyorum\" dedi.

Böbrek nakli için sıra beklediğini belirten açık lise öğrencisi Gamze Akkavak ise bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak, hayalindeki meslek olan öğretmenliği yapmak istediğini söyledi.



FOTOĞRAFLI