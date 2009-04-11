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Böbrek beklerken öldü, karaciğeriyle can verdi

11 Nisan 2009 15:18

Bartın'da 5 aydır böbrek nakli için sırada bekleyen diyaliz hastası 47 yaşındaki Müzeyyen Aydın, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi karaciğerini bağışladı.

Müzeyyen Aydın, geçen pazartesi günü beyin kanaması geçirdi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Müzeyyen Aydın'ın 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların yönlendirmesiyle ailesi bağış yapma kararı aldı. Müzeyyen Aydın'ın sadece karaciğerinin nakil için uygun olduğu saptandı. Bunun üzerine Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bilgi verildi. Yapılan araştırmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde karaciğer nakli bekleyen bir hastanın uygun olduğu tespit edildi.

Sabaha karşı saat 03.00'de Zonguldak'a gelen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 6 kişilik uzman ekip, 2 saat süren bir operasyonla Müzeyyen Aydın'dan alınan karaciğeri, organ nakil kabına koyarak, hastaya nakledilmek üzere karayoluyla Ankara'ya götürdü.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Toygar Keskin, ``Hastanın tedavisi sırasında kalbi durdu. Sonra müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Bu yüzden böbrek ve kalbinin nakil için uygun olmadığı belirlendi. Sadece karaciğeri nakledilebildi'' dedi.

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