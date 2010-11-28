-BOBO'YA BOTOKS TEDAVİSİ UYGULANACAK İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Mete Düren, sakatlığı bulunan futbolcuları Bobo için botoks enjeksiyonu tedavisine karar verildiğini, tedavisinin de Brezilya'da yapılacağını açıkladı. Düren, Beşiktaş Kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 1 yıldır süren ve aralıklarla kalçasında ağrı hissetmesine sebep olan rahatsızlığın tıp dilinde ''Piriformis Sendromu'' olduğunu belirterek, ''Bu sendrom, kalçada yer alan piriformis kasının, bu kasın altından geçen siyatik sinirine baskı yapması sonucunda oluşur. Fizik tedavi programları ve iğne tedavileriyle belirli bir ölçüde, ancak geçici rahatlamalar sağlanmış olmakla birlikte, kalıcı bir tedavi için oyuncumuz geçtiğimiz hafta Almanya'da Bayern Münih takımı doktoru Dr. Müller Wohlfahrt tarafından muayene edilmiş ancak uygulanan fizik tedaviden istediğimiz sonuç alınamamıştır'' ifadelerini kullandı. İstanbul'a dün akşam gelen Bobo ile Beşiktaş Futbol Komitesi ve Sağlık Kurulu'nun bir toplantı yaptığını anlatan Düren, şunları kaydetti: ''Bu hastalığın kalıcı tedavisi için tedavi alternatiflerinden biri olan cerrahi tedavi (adalenin kesilmesi) çok uzun bir iyileşme sürecine (6 ay) sebep olacağından kendisine önerilmemiş, buna karşılık bu hastalığın güncel tedavisinde uygulanan ve adalede gevşemeye yol açan botoks enjeksiyonu tedavisine karar verilmiştir. Bobo'nun arzusu ve futbol komitemizin de onayıyla bu tedavinin yurdumuzdan daha sık uygulandığı Brezilya Milli Takımı Sağlık Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir. Tercümanı ile yarın Brezilya'ya hareket edecek olan Bobo'nun tedavi aşamaları tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilecek ve oyuncumuzun en kısa sürede takımına geri dönmesi için her türlü çaba gösterilecektir.''