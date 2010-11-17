Bobo'nun spor yaşamı tehlikede

T24 - Beşiktaş takımının şube sorumlusu Serdal Adalı, “Belindeki sorunlar çözülmez ve orantısız gelişen kas iptal edilmez ise Bobo’nun futbol yaşamı tehlikeye girebilir” dedi.

Beşiktaş’ta Bobo sıkıntısı sürüyor. Son maçlarda savunmaya çeki düzen veren siyah beyazlılar, Brezilyalının olmaması sebebiyle gol yollarında sıkıntı yaşarken, sambacı ise sakatlığına ve şanssızlığına yanıyor.



Yıldız futbolcu belindeki kasın sinir sistemine baskı yaptığını bu nedenle koşmanın yanı sıra yürümekte bile zorlandığını söylerken, tedavisinin devam edildiğini açıkladı. Bobo’nun ne zaman sahalara döneceğinin belli olmaması teknik ekip ve yönetimin elini kolunu bağlarken, şube sorumlusu Serdal Adalı konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:



Seferber ettik

“Bobo, kulüp doktorumuz Devrim Uygun’un uzun süredir yaptığı tedavi sonucunda sezon başından bugüne kadar oynama şansı yakaladı. Halen tedavisi sürüyor. Kuyruk sokumu denilen bölgede orantısız gelişen kas hem kemiklere hem de sinirlere çok kötü acı veriyor. Bobo’nun bir an önce sahalara dönmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Belindeki sorunlar çözülmez ve orantısız gelişen kas yok edilmez ise bu oyuncunun futbol yaşamı tehlikeye girebilir.”



Bobo 2010-2011 (Süper Lig)

Oynadığı Maç: 10

Girdiği Gol Pozisyonu: 17

Attığı gol: 7

Oyunda kaldığı Süre: 645 Dk.



Bobo için ne dediler



Prof. Dr. Mete Düren:

Yoğun tedavi uygulanıyor

Kulüp doktorlarımız yoğun tedavi uyguluyorlar. Kritik bölgede gerçekleşen bu sorun yok edilmeye çalışılıyor.Durumu ilerleyen günlerde belli olur.

Doç. Dr. Bülent Bayraktar:

Nadir görülen bir durum

Sporcularda çok nadir görünen durumdur. Hangi kasın gelişmiş olduğunu bilmeden bir şey söylemek mümkün değil.

Dr. Mehmet Bahçeci:

Bel kısmındaki ağrılar önemli

Bel kısmındaki ağrılar çok önemli. Sağlıklı spor yapmayı engellediği gibi yürümekte bile zorluk çeker.



