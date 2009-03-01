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Spor

Bobo'nun İstanbul aşkı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Bobo, İstanbul'da ömür boyu kalmak, Beşiktaş'ta da jübilesini yapmak istediğini söyledi.

01 Mart 2009 02:00


Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Bobo, İstanbul'da ömür boyu kalmak, Beşiktaş'ta da jübilesini yapmak istediğini söyledi.

Bobo, Beşiktaş Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında, ''Bir ömrü İstanbul'da geçirir misin'' sorusuna ''Kesinlikle geçiririm'' yanıtını verirken, jübilesi için de ''Buna da cevabım, kesinlikle isterim. Kaldı ki yapacağım da'' dedi.

Beşiktaş taraftarlarının takım için büyük anlam ifade ettiğini belirten Bobo, ''Onlar da takımın bir parçası. Bence bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde bizi desteklemeliler. Bu sene şampiyonluğa çok yakınız. Taraftarımızla beraber sezon sonunda şampiyonluk kutlaması yapmak istiyoruz'' diye konuştu.

Şimdiye kadar çalıştığı teknik direktörler arasında kendisine en çok katkısı olanın kim olduğu sorusuna Bobo, ''Burada birlikte çalıştığım her hocadan bir şeyler öğrendim, ama hepsinin içinden Tigana daha etkili oldu. O beni buraya getirmişti. Herhalde onun payı biraz daha büyük'' yanıtını verdi.

Bobo, ''Bobo, Holosko, Nobre aynı takımda oynar mı'' sorusuna da ''Bence oynar. Türkiye'de bunun örnekleri de var. Mesela Trabzonspor'da iki santrforun yanı sıra Yattara da oynuyor'' cevabını verdi.

Türkiye'de Gökhan Ünal ve Ümit Karan'ı beğendiğini anlatan Brezilyalı futbolcu, başarılı bulduğu savunma oyuncularının başında da Servet ve Lugano'nun geldiğini kaydetti.

Kendisine Beşiktaş'ta en iyi pas atan futbolcunun Sergen Yalçın olduğunu belirten Bobo, ''Sergen Yalçın'la üç ay oynayabildim. Daha öncesini de bildiğim için Sergen'in o zaman çok iyi dönemleri değildi, ama buna rağmen üç seneyi bir bütün olarak düşününce ilk sırada Sergen'i söylerim. Ondan sonra da Delgado gelir'' şeklinde konuştu.

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