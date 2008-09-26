Bobo'nun gözü şampiyonlukta

İstanbul BŞB karşısında siyah beyazlı formayla 50. golüne ulaşma şansı bulunan Bobo, bu sezon şampiyonluğu kucaklamanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.



Türkiye’de rekabet içinde olan en başarılı forvet oyuncularına sahip olduklarına değinen Brezilyalı futbolcu şöyle devam etti: "Nobre, Delgado, Holosko, Tello, Serdar Özkan’ın içindeki gol atma aşkı inanılmaz. Herkes gol için birbiriyle rekabette. Tüm amacımız Beşiktaş’ın başarısı. Ben gol atmaktan çok gol attırmayı hedefliyorum. Her maçta rakip kim olursa olsun gol pozisyonlarına girmemiz önemli olay. Golün adı önemli değil, yeter ki sahadan galip çıkalım. Şampiyonluk yaşamak istiyorum.



Takımda sistemimiz zaman zaman değişiyor. Tek forvet ve çift forvet oynarken nerede nasıl hareket edeceğimi biliyorum. Tek forvette arkamda Delgado, Serdar Özkan gibi iki büyük teknik isimle oynuyarsam problem olmuyor.



Havamız yerinde



Süper Lig’de tüm takımların maçlarını izliyorum. Liderlik konusu bize değil rakiplere baskı yapar. Liderlik rakiplerimizi ezer. Havamız yerinde. İnönü Stadı’nda yaptığımız tüm maçları kazanmak zorundayız.."



Metalist Kharkiv karşısında da zorlanmadıklarına değinen Bobo, "Sadece onlar kapandılar. Özellikle ikinci yarıda sayısız gol pozisyonuna girdik. Rövanş maçı daha zevkli olacak" diye konuştu.



Paragöz değilim



Hürriyet gazetesinin haberine göre paragöz olmadığını söyleyen Bobo, "Fransa, İspanya, Dubai, Almanya’dan birçok takım Beşiktaş Kulübü’nden aldığım paranın birkaç katını önerdi. Fakat benim aklım geçen yıl kaçan şampiyonlukta. Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak için tüm teklifleri reddettim," dedi.





