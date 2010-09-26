-BOBO: ERNST'E ASİSTLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİM İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta siyah-beyazlı takımın 2 golünü atan Bobo, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bobo, maçtan sonra Lig TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, Medical Park Antalyaspor karşısında ilk golden sonra 2. golü ararken, beraberlik golünü yediklerini belirterek, ''İlk golden sonra 2. gol için çok şansımız vardı, ancak beraberlik golünü yedik. Ondan sonra 90+1. dakikada 2. golü attık. Önemli olan 3 puandı, 3 puan aldığımız için mutluyuz'' dedi. Attığı 2 golün asistlerini yapan Ernst ile ilgili bir soru üzerine Brezilyalı futbolcu, ''Guti'nin yerine bugün o aldı. Maçtan sonra verdiği paslar için ona teşekkür ettim'' diye konuştu. Bobo, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rapid Wien ile yapacakları maça kazanmak için gideceklerini, oradan da puanları alıp, döneceklerini ifade etti. Bobo'nun attığı 2 golün asistini veren Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, karşılaşmada Guti gibi ara pası attığının söylenmesi üzerine, ''Çabuk öğreniyorum, Guti'den demek ki bazı şeyleri öğrenmişim'' dedi. Teknik Direktör Schuster'in basın toplantısında kendisi için yaptığı ''Sanki hiç benzini bitmeyecekmiş gibi oynuyor'' benzetmesiyle ilgili soru üzerine, önce ''Dizel mi?'' diye espri yapan Ernst, ''Kazanmak için son dakikaya kadar koşmanız gerekiyor. Ben de koşuyorum'' diye konuştu. Hilbert ise Lig TV'deki canlı yayında, yedikleri golde kaleci Hakan ile arasındaki anlaşmazlığın sorulması üzerine, ''Orada benim de içinde olduğum bir hata oluştu. Pozisyonda Hakan'ın tam yerini göremedim. Biraz daha geride olduğunu düşünüyordum. Kafamla geriye vermek istiyordum. Tam geri verirken orada ani bir gelişme oldu. Ancak telafi edip, maçı kazandık'' dedi. Hilbert, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında ise Teknik Direktör Schuster ile karşılaşma öncesinde sağ bekte görev alıp, alamayacağı konusunda konuştuklarını belirterek, ''Sağ bek benim yabancısı olduğum bir mevki değil. Schuster 'Oynar mısın' diye sorduğunda, oynayabileceğimi söyledim'' diye konuştu. Medical Park Antalyasporlu Deniz Barış, 90+4. dakikada müsait durumda kaçırdığı gol pozisyonuyla ilgili olarak, ''O pozisyonda golü bulsaydım, iyi olacaktı, ancak olmadı'' dedi. Deniz, maçtan sonra yapılan basın toplantısında, maç boyunca iyi çalıştıklarını, ancak karşılığını alamadıklarını, hakemin kötü olmasının da kendilerini etkilediğini ifade etti. İlkem Özkaynak ise maçta takım savunmasında gayretli olduklarını ifade ederek, ''Ancak topu ileriye taşımakta çok başarılı olamadık. 4 haftadır yenilmiyorduk. Keşke son dakikada gol yemeseydik'' diye konuştu.