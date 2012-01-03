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Spor

Bobo'dan vazgeçildi gözler Mutu'ya çevrildi BURSA (A.A)

03 Ocak 2012 19:27

-Bobo'dan vazgeçildi gözler Mutu'ya çevrildi BURSA (A.A) - 03.01.2012 - Bobo transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Bursaspor'un, İtalya'da forma giyen Adrian Mutu'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forvet oyuncu transfer etmek için çalışmalarını hızlandıran yeşil-beyazlılar, İtalya Seri A takımlarından Cesena takımında forma giyen Adrian Mutu ile temasa geçti. Rumen oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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