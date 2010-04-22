Bobo'dan Erman Toroğlu'na yanıt

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'Alex'in arkadaşına penaltı attırılır mı?'

Bobo, Beşiktaş formasını giydiği 4 yılda, taraflı tarafsız herkesin kendisinin gerek idmanlarda, gerek maçlarda üzerine düşen tüm görevleri yerine getirme çabası içinde olduğunu gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:''Erman Toroğlu'nun da çok iyi bildiği gibi, geçen yıl Fenerbahçe ile oynadığımız Fortis Türkiye Kupası finalinde takımıma kupayı getiren golleri atarken de, bugüne kadar Fenerbahçe maçlarında 6 gole imza atarken de Alex yine benim arkadaşımdı.Erman Toroğlu'nun bütün bu gerçekleri ve 4 yıldır gerek sahada gerekse saha dışında sergilediğim davranışlarımı yok sayarak, sadece ismini gündeme getirmek amacıyla yazdığı bu yazıyı kınadığımı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.''Hürriyet gazetesi yazarlarından ve eski hakem Erman Toroğlu'nun, Bobo'nun hakkında açıklamayı yaptığı "Alex'in arkadaşına penaltı attırılır mı?" (20 Nisan 2010) başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:Bobo’nun hafta içinde “Penaltı olursa ben atacağım” demesi ve sürekli penaltı çalışması biraz tuhaf geldi. Bobo Brezilyalı. Tıpkı takım arkadaşı Nobre gibi. F.Bahçe’nin Brezilyalı kaptanı Alex’le de ailece görüşürler.Galatasaray maçından önce Baroni’nin ateşlediği olaylar. Beşiktaş maçında da Bilica’nın... Bir de Bobo’nun penaltı kaçırması. İsterseniz tersten başlayalım. Mustafa Denizli’nin maçtan sonraki beyanatlarını dinlemedim. Daha sonra Hürriyet’teki yazımda sevgili Mustafa’ya seslendim. Dedim ki: “Penaltıyı Brezilyalı Bobo’ya değil, Şilili Tello’ya attırırdım.” Dün bu konuda çok sayıda telefon geldi. Söyleyeceğim çok açık ve nettir. Bobo Brezilyalıdır. Beşiktaş’ta oynayan yine Brezilyalı arkadaşı Nobre vardır. Fenerbahçe’nin Brezilyalı kaptanı Alex bunlarla çok samimi arkadaştır. Bunlar ailece görüşürler, gece gündüz beraberlerdir.Öncelikle Bobo’nun kasıtlı bir şey yapacağı fikrinde değilim ama Mustafa Denizli’ye hafta içinde “Penaltı olursa ben atacağım” demesi ve sürekli penaltı çalışması biraz tuhaf geldi. Mustafa Denizli de bu konuda rahatsız olmuş ki, “Önce karar veremedim, sonra çalıştırdım” demiş.Mustafa’ya şunu söylerim. İnsan hayatta her gün yeni bir şeyler öğreniyor, ders alıyor. Tecrübeli bir hocasın ama kararsızsan yapmayacaksın. Ne dersin sevgili Mustafa. Başkasının ipiyle kuyuya düşmektense kendi ipinle asılmak daha iyi. Bakınız size iki tane maçtan bahsettim. Hep assolist Brezilyalılar. Baroni ve Bilica. Arsene Wenger’in o sözü müthiş: “Bir Brezilyalı yarar, ikisi karar, üçü zarar...”