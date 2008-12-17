Bobo zaafları biliyor



Beşiktaş’ın Brezilyalı golcüsü Bobo, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde teknik direktörleri Mustafa Denizli’den kendisine görev vermesini beklediğini söyledi.



Önceki gün eski kaptanlardan antrenör Tayfur Havutçu ile özel olarak çalışan Bobo, sarı kırmızılı takımın zaaflarını iyi bilen isimler arasında yer aldığını belirtirken, "Derbilerde büyük oyuncular sahneye çıkar. Beşiktaş’ta da bu tip oyunculardan çok var. Bu kritik maçta istenilen performansı sergileyip, galibiyette pay sahibi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.





Rahat ve çok sayıda pozisyon üretiyoruz



Süper Lig’de devrenin son haftasında önemli bir derbi oynanacağına dikkat çeken Brezilyalı futbolcu şöyle devam etti: "Mustafa Denizli ile birlikte takımda herkes oynama şansı yakaladı. Süper Lig’de kritik bir virajdayız. Takım olarak Galatasaray’dan teknik yönü yüksek golcülere sahibiz.



Sezon başından bu yana yaptığımız tüm maçlarda forvet hattında çok kolay pozisyon üretiyoruz. 45 dakika içinde 10 kez gol hareketi içinde bulunan bir takım mutlaka skoru değiştirecek durumdadır. Futbolda gol atmak kadar gol pozisyonu oluşturmak da önemli bir olaydır. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli’nin sisteminde daha coşkulu oynuyoruz ve bol pozisyon buluyoruz.



Kolay olmayacak bunu biliyoruz



Orta sahada görev yapan arkadaşlarımızın da forvettekiler kadar gol atma şansı var. Holosko, Nobre, Delgado, Tello, Serdar Özkan, Ali Tandoğan, İbrahim Toraman gibi gol vuruşları etkili olan arkadaşlarım, Galatasaray maçında da önemli silahlarımız olacak."



G.Saray’ın da elinde yıldızlardan kurulu bir kadro olduğunu ifade eden Bobo, "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak hedeflerde geriye düşmemek için kazanmamız gereken bir derbiye çıkacağız. Bu karşılaşmada ilk 11 kişilik kadroda yer almam halinde gol atma şansım çok yüksek. Çünkü rakibimizin kanatlarını ve zaaflarını çok iyi biliyorum. G.Saray’ın G.Birliği ile yaptığı maçı izledim. Defanstan ve orta alandaki arkadaşlarımın pasları ile beslenirsem gol yollarında daha başarılı olurum. G.Saray’ın kalesindeki kilidi açarım" dedi.