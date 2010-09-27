-BOBO, UEFA KUPASI İÇİN UMUTLU İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo, çok iyi bir takım olduklarını ve UEFA Kupası'nı alabilecek kapasitelerinin bulunduğunu söyledi. Bobo, yayıncı kuruluş Lig TV'ye verdiği röportajda, ''Beşiktaş bu sezon UEFA Kupası'nı alabilir mi'' sorusuna, ''Alabiliriz. Çok iyi bir takımımız var, bunu düşünüyoruz ve alabilecek güçteyiz. Her maçı aynı ciddiyetle düşünürsek neden olmasın'' diye yanıt verdi. Medical Park Antalyaspor maçında attığı 2 golle ilgili bir soru üzerine de Bobo, ''Gol attığım için mutluyum ama önemli olan takımın kazanmasıydı. İleride oynayan futbolcuların gol atma gibi bir sorumluluğu var ve bunu başarırsanız da mutlu olursunuz'' dedi. Bobo, Ernst'in Medical Park Antalyaspor maçındaki performansıyla ilgili olarak da ''Ernst çok iyiydi. Guti gibi iyi paslar verdi ve Antalyaspor karşısında iyi asistler yaptı'' diye konuştu. -''BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM''- İsminin transfer döneminde birçok kulüple anıldığının belirtilmesi üzerine de Brezilyalı futbolcu, ''Bunlar işinizi iyi yaptığınızın bir göstergesi ama benim düşüncem Beşiktaş'ta kalmak. Sene sonunda kontratım bitiyor ama benim düşüncem Beşiktaş'ta kalmak'' ifadelerini kullandı. Fatih Tekke'nin iyi bir futbolcu olduğunu belirten Bobo, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da şu yorumda bulundu: ''Bursaspor kaybetmeden yoluna gidiyor. Galatasaray toparlanmaya başladı, Fenerbahçe'nin de yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Güçlü bir Trabzonspor var. Lig sonunda 4-5 takımın şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum'' Guti ve Quaresma gibi futbolcuların Türkiye'ye gelmelerinin önemli olduğunu kaydeden Bobo, bu futbolcuların kalitelerini sahada gösterdiklerini ve takıma katkıda bulunduklarını belirtirken, takımda kendisini en çok güldürenlerin İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez olduğunu, en ciddi futbolcunun ise Alman Fabian Ernst olduğunu kaydetti. Bobo, Türkiye'de beğendiği futbolcular olarak da Guti, Yattara, Umut ve Makukula'yı gösterdi.