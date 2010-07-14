-BOBO, OKTAY'IN TAHTINA GÖZ DİKTİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Deivson Rogerio Da Silva (Bobo), Avrupa kupalarında Oktay Derelioğlu'nun tahtına göz dikti. Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda, attığı 8 golle Avrupa kupalarının en golcü futbolcusu olan Bobo, bu sezon 6 gol atması halinde, 14 golle siyah-beyazlıların Avrupa'daki en golcü futbolcusu olan Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Geçen sezon Beşiktaş'ın CSKA Moskova ile oynadığı ve 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi grup son maçında takımının golünü atan ve 7 golle ikinci sırada bulunan Mehmet Özdilek'i geçerek üçüncü sıraya çıkan Brezilyalı futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde atacağı gollerle önce 9 gollü Daniel Pancu'yu geçmeyi, ardından da 14 gollü Oktay'ı yakalayarak zirveye çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlaması ve ilk turlarda zayıf rakiplerle karşılaşacak olması Bobo'nun golle buluşma şansını da artıracak. Siyah-beyazlılarda, Avrupa kupalarında Oktay 14, Pancu 9, Bobo, 8, Mehmet Özdilek 7 gole sahipken, Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın 6'şar golleri bulunuyor.