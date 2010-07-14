T24 LogoT24 Logo
Spor

BOBO, OKTAY'IN TAHTINA GÖZ DİKTİ İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2010 13:23

-BOBO, OKTAY'IN TAHTINA GÖZ DİKTİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Deivson Rogerio Da Silva (Bobo), Avrupa kupalarında Oktay Derelioğlu'nun tahtına göz dikti. Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda, attığı 8 golle Avrupa kupalarının en golcü futbolcusu olan Bobo, bu sezon 6 gol atması halinde, 14 golle siyah-beyazlıların Avrupa'daki en golcü futbolcusu olan Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Geçen sezon Beşiktaş'ın CSKA Moskova ile oynadığı ve 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi grup son maçında takımının golünü atan ve 7 golle ikinci sırada bulunan Mehmet Özdilek'i geçerek üçüncü sıraya çıkan Brezilyalı futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde atacağı gollerle önce 9 gollü Daniel Pancu'yu geçmeyi, ardından da 14 gollü Oktay'ı yakalayarak zirveye çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlaması ve ilk turlarda zayıf rakiplerle karşılaşacak olması Bobo'nun golle buluşma şansını da artıracak. Siyah-beyazlılarda, Avrupa kupalarında Oktay 14, Pancu 9, Bobo, 8, Mehmet Özdilek 7 gole sahipken, Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın 6'şar golleri bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24