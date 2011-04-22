-BOBO KARTAL'DA KALMAKTAN YANA İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı ekipte kalmayı istediğini ifade ederek, ''5 senedir buradayım, 5 kupam var. Mutluyum, kalmak isterim'' dedi. Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Bobo, Beşiktaş'tan kendisine henüz herhangi bir teklif ve görüşme talebi gelmediğinin altını çizerek, ''Kalacağımı sanıyorum. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Ama görüşmeler devam ettiği sürece burada kalacağımı düşünüyorum. 5 senedir buradayım, 5 kupam var. Mutluyum, kalmak isterim'' diye konuştu. Bobo, Beşiktaş'a 20 yaşında geldiğini hatırlatarak, ''Daha önce 2 yıl Brezilya'da oynamıştım. Burada mutlu günler geçirdim. Ama kulübüm bana bir teklifte bulunmadı'' ifadesini kullandı. Almeida'nın sakatlanmasıyla ilgili bir soruyu Bobo, ''Böyle şeyler olabilir, önümüzdeki önemli maçlar var, kupa finali var. Ben ve Nobre hazırız. Kimin oynadığı değil, kupa finalini kazanmamız önemli'' diye yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, kupa finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile eşleşmelerini de şöyle değerlendirdi: ''Zor bir maç olacak. Tek maç olması bu karşılaşmayı daha da zor hale getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile ligde bu sezon oynadığımız iki maçı da kaybettik. Bundan biraz daha dersler çıkarmamız gerek. Herkes bunun bilincinde, tek düşünmemiz gereken şey maçı kazanmak.'' Nobre gibi Türk vatandaşı olarak oynamak isteyip istemediğinin sorulması üzerine de Bobo, ''O konuda bir gelişme yok ama bir Türk pasaportum olursa bu da beni mutlu eder'' yanıtını verdi.