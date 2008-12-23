Bobo-Cisse-Seriç bitti!



Galatasaray derbisi, Beşiktaş'taki elektrikli ortamı geriye getirdi. Geldiği ilk günden itibaren, “Şampiyonluğa inanmayan, büyük takımda bulunmanın ağırlığını taşıyamayan futbolcuyla işim yok” diyen Teknik Direktör Mustafa Denizli, Ali Sami Yen Stadı'ndaki yenilginin ardından kararını verdi.



Mustafa hocanın, fazla şans tanımadığı Seriç'in dışında, siyah-beyazlılardan gitmek istediği söylenen Bobo ile sürpriz bir ismi daha listeye koydu. Siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısının, Fener karşısında kırmızı kart gören Cisse ile de yollarını ayıracağı ifade edildi. Denizli'nin, bu üç yabancı dışında, yedekte bulunup da forma için kendini zorlamayan bazı oyuncuları da kadrodan göndereceği vurgulandı.



Geldiği ilk dönemde bu kadronun yeterli olacağını söylemesine rağmen, gönülden oynamayan ve kendilerine katkı sağlamayacak isimleri de göndermekten çekinmeyeceğini açık açık vurgulayan Mustafa Denizli'nin, gidenlerin yerine, biri yerli olmak üzere en az iki oyuncu alacağı ifade edildi. Öncelikli bölge olarak orta sahayı düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü, buradaki zaafı giderdikten sonra golcü bir isme yöneleceği, bunun yanında sol kanada da bir takviye düşünüldüğü dile getirildi.



Beşiktaş'ın bu konudaki en büyük sıkıntısının ise parasal sorunlar olduğuna vurgu yapıldı. Transfer için mali kaynak bulmaya hazırlanan siyah-beyazlıların, mevcut kadroya olan borçlarını da ödemek zorunda olması, elini kolunu bağlıyor





