-BOBO, BREZİLYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Deivson Rogerio Da Silva 'Bobo', ülkesi Brezilya'ya gitti. Sözleşmesi sona eren ve henüz Beşiktaş ile anlaşamayan Bobo, Atatürk Havalimanı'nda Lig TV'ye yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulüple görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, ''Ama henüz bir sonuca varmış değiliz. Belki burada son kez konuşuyorum, daha bir şey belli değil. Bütün taraftarımıza ve Türkiye'de bana yardımcı olan, eşlik eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Beşiktaş'ta devam etme beklentisinin yüksek olduğunu belirten Bobo, ''Ancak ayrılıklar da olabiliyor. Beklentim kalma yönünde ama kalmazsam diye herkese teşekkür ettim'' dedi. Bobo, gazetelerde hakkında birçok haber çıktığını kaydederek, ''Hemen hemen tamamı doğruyu yansıtmıyor. Dedikleri gibi fiyatlarda bir sıkıntı yok, sadece ödeme şeklinde ufak bir sıkıntımız var ve ben anlaşacağımıza inanıyorum'' ifadesini kullandı. Beşiktaş ile beraber başka kulüplerden de teklifler aldığını anlatan Bobo, ''Brezilya'ya gidince menajerimle oturup bunları değerlendireceğiz. Ayrıca şunu belirtmek isterim; Beşiktaş ile görüşmelerimde menajerim yoktu, ben direkt görüştüm. Hem başkanımız hem de Serdal Adalı ile görüştüm. Onlardan cevap bekliyorum. Onlar da beni bugün yarın arayacaklar'' diye konuştu. -DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI- Eşinin de kendisinin de havalimanında duygusal anlar yaşadıklarının, eşinin ise ağladığının belirtilmesi üzerine Brezilyalı futbolcu, ''Biz burada çok uzun zaman geçirdik, ne eşim ne de ben ayrılmak istemiyoruz. Burası sevdiğimiz insanlarla dolu. Anlaşmak isterim ama şu anda bu ihtimal biraz uzak durduğu için bir duygusallık oldu bizde'' dedi. Bobo, siyah-beyazlı taraftarlara da değinerek, ''Taraftar benim gönlümde, kalbimin içinde ve her zaman da öyle kalacaklar. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. İyi günümde kötü günümde yanımda oldular. Çok sevinçler yaşadık, başarılar yaşadık. Benim için unutulmaz'' ifadesini kullandı.