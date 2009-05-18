Bobo atıyor, Beşiktaş kazanıyor



Beşiktaş, Bobo'nun gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmüyor. Siyah-beyazlılar bu sezon Brezilyalı futbolcunun gol attığı 15 maçta, 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Fortis Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan, Turkcell Süper Lig'de de son 2 haftaya lider giren Beşiktaş'a, son dönemde Bobo'nun golleri adeta hayat veriyor.



Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Bobo, attığı gollerle hem takımının Fortis Türkiye Kupası'nı kazanmasına hem de Turkcell Süper Lig'de liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.



Son 3 resmi maçı boş geçmeyen Bobo, siyah-beyazlıların ligde liderliğe yükseldiği 31. haftadaki Ankaraspor maçında 1, Fenerbahçe ile oynanan Fortis Türkiye Kupası finalinde ve 32. haftadaki Ankaragücü maçında da 2'şer gol birden attı.



TAKIMININ EN GOLCÜSÜ OLDU



Bobo, Ankaragücü maçında attığı 2 golle siyah-beyazlıların bu sezon ligdeki en golcü futbolcusu unvanını da eline geçirdi.



Ligde toplam 11 gole ulaşan Bobo, 10 gollü Nobre'yi geride bıraktı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda 7, UEFA Kupası'nda da 1 gol atıp, resmi maçlardaki toplam gol sayısını da 19'a çıkardı.



2 GOL DAHA ATARSA EN GOLCÜ SEZONU OLACAK



Bu sezon resmi maçlarda toplam 19 gol atan Bobo, 2 gol daha atması durumunda siyah-beyazlı takımdaki en golcü sezonunu geçirecek.



Daha önce 2006-2007 sezonunda resmi maçlarda 20 gole ulaşan Brezilyalı futbolcu, kalan 2 maçta 1 gol atması durumunda bu rekorunu egale edecek, 2 gol kaydetmesi durumunda ise kendi rekorunu kıracak.



GOL ATTIĞI MAÇLARI BEŞİKTAŞ KAYBETMEDİ



Beşiktaş, bu sezon Bobo'nun gol attığı maçları kaybetmedi. Bobo, siyah-beyazlı formayla bu sezon 15 resmi maçta gol atarken, Beşiktaş bunların 14'ünü kazandı, sadece 1'inde berabere kaldı.



Ligde Brezilyalı futbolcu 9 maçta gol atarken, bunların 8'i galibiyet, biri beraberlikle sonuçlandı. Bobo'nun gol attığı Fortis Türkiye Kupası'ndaki 5 maç ile UEFA Kupası'ndaki 1 karşılaşma Beşiktaş'ın galibiyetleriyle sonuçlandı.



DEPLASMANLARDA DAHA ÇOK GOL ATTI



Bobo, Turkcell Süper Lig'de bu sezon deplasmanlarda daha çok gol attı. Ligde toplam 11 golü bulunan Brezilyalı futbolcu, bunların 8'ini deplasmanlarda, 3'ünü ise BJK İnönü Stadı'nda kaydetti.



Deplasmanlarda Antalyaspor, Hacettepe, Kocaelispor, Eskişehirspor, Ankaraspor ve Ankaragücü'ne goller atan Bobo, iç sahada ise Gaziantepspor, Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmasında golle buluştu.



GOL SAYISI 64'E ÇIKTI



Bobo'nun Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda attığı gol sayısı da toplamda 64'e çıktı. Siyah-beyazlı forma altında mevcut kadrodaki en golcü futbolcu olma özelliğine sahip olan Bobo, Turkcell Süper Lig'de 92 maçta 37 gol, Türkiye Kupası'nda 27 maçta 19 gol, Süper Kupa'da da 2 maçta 1 gol attı.

Türkiye'deki maçlarda 57, Avrupa kupalarında ise 7 gol atan Bobo, toplamda da 64 gole ulaştı.



AVRUPA KUPALARINDA 7 GOL



Bobo, Avrupa kupalarında ise şu ana dek 7 gole imza attı. Brezilyalı futbolcu, 2006-2007 sezonunda Avrupa'da takımına 2 gol kazandırdı. Bobo, geçen sezon ise Avrupa'da daha başarılı oldu ve 4 kez fileleri havalandırdı.



İki sezonda Avrupa'da 6 gole ulaşan Bobo, bu sezon ise Beşiktaş'ın kısa süren Avrupa macerasında sadece 1 gol kaydetti ve Avrupa kupalarında toplam 7 gol atmış oldu.



Bobo, Avrupa kupalarında atılan goller bakımından Feyyaz Uçar ve Metin Tekin'i geçerken, Mehmet Özdilek'i yakaladı.



Brezilyalı oyuncu, bundan sonra Avrupa kupalarında atacağı gollerle önce 9 gollü Pancu'yu, ardından 14 golle zirvede yer alan Oktay Derelioğlu'nu geçmeye çalışacak.



