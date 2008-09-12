Bobo 50. golün peşinde

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Bobo, 2.5 yılını doldurduğu siyah-beyazlı takımda 50. golüne ulaşmak üzere... 23 yaşındaki forvet, 2 gol daha attığı takdirde toplam gol sayısını 50'ye çıkaracak.







Beşiktaş'ın son dönemde parlayan yıldızı olan Brezilyalı futbolcu Bobo'yu, 50. gol heyecanı sardı. Siyah-beyazlı forma altında şu ana dek resmi maçlarda toplam 48 gol atan ve mevcut kadrodaki en golcü futbolcu özelliğine sahip olan Bobo, 2 gol daha attığı takdirde Beşiktaş'ta 50. golüne ulaşacak.



Beşiktaş'ın Türkiye'de yaptığı maçlarda 41, Avrupa'daki karşılaşmalarında ise 7 gol atarak siyah-beyazlı formayla toplam 48 gole ulaşan Bobo, 50. gol sevinci için 2 gol atmak için uğraş verecek.



Beşiktaş'a transfer olduğu ilk döneminde genç yaşına rağmen attığı gollerle göz dolduran ve kulüp başkanı Yıldırım Demirören döneminde bonservisi alınan Brezilyalı oyuncu, geldiği günden itibaren adeta takımının 'gol silahı' oldu.



Beşiktaş formasını ilk kez 2005-06 sezonun ikinci yarısından itibaren giyen 23 yaşındaki Bobo, oynadığı yarım devrede Turkcell Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 gol attı. Sonraki sezonda adeta patlama yapan ve takımın gol yükünü çeken genç oyuncu, bu dönemde ise 18 gole imza koydu. Geçen sezon ligde ve kupada toplam 12 gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, iki haftası tamamlanan yeni sezonda ise şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşadı.



Bobo, 2005-06'da ligde 5, kupada 4 gol atarken, 2006-07 sezonunda ise ligde 11, kupada da 7 gole imza koydu. Geçen sezon ligde 10 gol atan Brezilyalı oyuncu, Fortis Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa'da ise 1'er gol atma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncu, böylece Türkiye'deki karşılaşmalarında toplam 41 gole ulaştı.



Türkiye'ye transfer olduğu dönemden beri performansını sürekli yukarı çeken Bobo, attığı gollerin ardından Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.





Bobo, Avrupa kupalarında ise şu ana dek 7 gole imza attı.



Beşiktaş'a geldiği ilk dönemlerinde Avrupa maçlarında kendini fazla gösteremeyen genç futbolcu, 2006-07 sezonunda Avrupa'da takımına 2 gol kazandırdı. Bobo, geçen sezon ise Avrupa'da daha başarılı oldu ve 4 gole imza attı.



İki sezonda Avrupa'da 6 gole ulaşan Bobo, bu sezon takımın yaptığı iki UEFA Kupası maçı sonrası takımına 1 gol kazandırdı.



3 sezonda Avrupa kupalarında toplam 7 gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü futbolcuları sıralamasında da Mehmet Özdilek ile birlikte 3. sırada bulunuyor.



UEFA Kupası 2. ön elemede Beşiktaş'ın Siroki Brijeg takımıyla yaptığı rövanş maçında bir gol atan Bobo, Feyyaz Uçar ve Metin Tekin'i geçerken, Mehmet Özdilek'i yakaladı.



Brezilyalı oyuncu, bundan sonraki Avrupa kupalarında atacağı gollerle önce 9 gollü Pancu'yu, ardından 14 golle zirvede yer alan Oktay Derelioğlu'nu geçmeye çalışacak.

