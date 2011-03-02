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Spor

Bobo 4 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Bobo, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 4 yıl daha uzatma kararı aldı.

02 Mart 2011 02:00

T24 - Beşiktaş, Brezilyalı golcüsü Bobo ile nikah tazeliyor. Yönetime devre arasında rest çeken Bobo, kararından geri adım attı ve Serdar Adalı ile Cengiz Zülfükaroğlu'nun teklifini kabul etti.

Bobo ile 4 yıl daha
 
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Bobo, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 4 yıl daha uzatma kararı aldı.

Brezilyalı golcü devre arasında Beşiktaş Transfer Komitesi ile masaya oturmuş ancak menajerinin çok yüksek fiyat istemesi nedeniyle yöneticiler Serdar Adalı ve Cengiz Zülfükaroğlu, Brezilyalı oyuncuya rest çekmişti.

Bobo, kararından geri adım atarak yönetimin kendisine teklif ettiği sözleşmeyi imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Golcü oyuncu, Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini 4 yıl daha uzatacak.

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