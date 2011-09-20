-Bob Hope'un eşi 102 yaşında hayatını kaybetti LOS ANGELES (A.A) - 20.09.2011 - ABD'li ünlü komedyen Bob Hope'un 69 yıllık eşi Dolores Hope'un 102 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Hope ailesinin sözcüsü Harlan Boll, Dolores Hope'un Los Angeles'taki evlerinde doğal nedenlerden öldüğünü söyledi. Gece kulübü şarkıcısı olan Dolores Reade 1934 yılında Bob Hope'la evlenmiş, 2. Dünya savaşı sırasında ABD askerilerine moral vermek amacıyla yılbaşı etkinliklerinde şarkılar söylemişti. Hope ailesi yurtdışındaki ABD askerlerine son ziyaretlerini 1990 yılında yapmış ve Suudi Arabistan'da ''Çöl Fırtınası'' operasyonu sırasında görevli askerlere ''White Christmas'' şarkısını seslendirmişlerdi. Ünlü komedyen Bob Hope da 2003 yılında 100 yaşında hayatını kaybetmişti.