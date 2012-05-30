Bob Dylan'a Özgürlük Madalyası

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası’nı sahiplerine takdim etti. Özgürlük Madalyası'na layık görülen 13 kişi arasında ünlü Amerikalı müzisyen Bob Dylan’ın yanı sıra, ABD eski dışişleri bakanı Madeleine Albright, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, astronot ve eski senatör John Glenn ve Nobel ödüllü yazar Toni Morrison da bulunuyor.



“Amerikan müzik tarihinin dev ismi”



Başkan Obama tören sırasında, Amerikan folk müziğinin en büyük isimlerinden biri olan ve “Blowin’ In The Wind” ve “Like A Rolling Stone” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Bob Dylan’ı “Amerikan müzik tarihinin devlerinden biri” olarak nitelendirdi. Şarkıcı ve bestecinin büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Obama, öğrencilik yıllarında sürekli olarak Bob Dylan dinlediğini söyledi. 71 yaşındaki Dylan, aynı zamanda müzik kariyerinde 50’nci yılını kutluyor.

Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen ödül töreninde, bu yıl ödüle layık görülenlerin, ''sözleri ve eylemleriyle topluma ilham verdiğini'' belirterek, ''Bu kişileri ayrı kılan nokta, birçok kişi üzerinde bıraktıkları muazzam etki. Onlar, hayatlarımızı zenginleştirdiler ve daha iyi hale getirdiler'' diye konuştu.

ABD'de verilen en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası, ABD'nin ulusal güvenliğine, dünya barışı ve kültürüne ve diğer önemli kamusal ve özel girişimlere katkıda bulunanlara takdim ediliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)