Boateng'in sözleşmesindeki özel madde kaldırıldı

Devre arası İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'dan kiralanan Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.

Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.



Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu.



Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.