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Ekonomi

BOAT SHOP 2. EL TEKNE PAZARI AÇILDI İSTANBUL (A.A)

05 Mayıs 2011 16:29

-BOAT SHOP 2. EL TEKNE PAZARI AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Boat Shop 2. El Tekne ve Tekne Ekipmanları Pazarı, Pendik Marintürk İstanbul Cityport'ta açıldı. NTSR Fuarcılık tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ikinci el tekne ve tekne ekipmanları pazarının açılışında konuşan NTSR Fuarcılık Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan, 29 yıldır yatçılık sektörünün en önemli buluşma noktası olan Uluslararası İstanbul Shop&Miles Boat Show fuarında, denizcilik ve yatçılık sektörünün üretici ve ithalatçı konumundaki en önemli firmaları ile sivil toplum örgütlerini, ürün, hizmet ve projeleriyle bir araya getirdiklerini söyledi.  Aslıhan, Boatshop'ta da az sayıda olmakla birlikte sıfır teknelerin de yer aldığını belirtti. Aslıhan, tekne sahibi olanlar için teknelerin bakım ve onarımına yönelik firmalarla birlikte, tekne ekipmanları, aksesuarlar, teknelerin iç dekorasyonuna yönelik markaların da pazarda yer aldığını, böylece daha ucuz fiyatlarla tekne sahibi olmak isteyenleri ve ikinci el teknelere ilgi duyanları, tersane tersane gezmekten kurtararak tek çatı altında topladıklarını ifade etti. ''Pazarda, 21 bin 900 dolardan 12 milyon avroya kadar ikinci el tekneler yer alıyor. Pazarın en pahalı teknesi ise 12 milyon avroya satışa çıkan 'George Town' bayraklı 'Pleasure Yacht Cameleon' modeli'' diyen Esin Aslıhan, bu teknenin sıfırının 20 milyon avro olduğunu bildirdi. 8 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak pazarda, 150 adet tekne, yat ve mega yat görücüye çıkıyor. 

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